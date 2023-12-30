В центре Москвы избили журналиста Павла Лобкова

В 2020 году Лобкова госпитализировали из дома с сотрясением мозга. Сообщалось, что у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы головы и лица. При этом медики утверждали, что Лобков в момент происшествия был в нетрезвом виде.