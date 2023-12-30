Москвичка лишилась квартиры и 10 млн рублей из-за телефонных мошенников

Пенсионерка продала квартиру за 10 млн рублей, думая, что спасает жилье от преступных посягательств, 2 млн рублей, полученных наличными, женщина сразу же отдала риелтору в счет оплаты услуг, а 8 млн рублей ей поступили на банковский счет. Мошенники по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка, убедили ее снять деньги и перевести на «безопасный счет» для их сохранности.