Блиновской отказали в снятии ареста с ее счетов

Адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов не исключил, что Блиновская добьется своего. По его словам, обжаловать полностью или частично начисленную сумму удается 30−40 процентам обвиняемых, а в деле «королевы марафонов» много моментов, на которые можно обращать внимание в процессе. Сама Елена Блиновская находится под домашним арестом.