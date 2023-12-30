Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Губернатор призвал воронежцев отказаться от фейерверков после ракетной атаки на Белгород

Областной центр соседнего региона попал под обстрел 30 декабря.

Воронежский губернатор Александр Гусев назвал трагедией ракетный обстрел центра Белгорода днем 30 декабря, в результате которого пострадали и погибли люди. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

— От себя лично и от правительства Воронежской области выражаю слова соболезнования и поддержки всем жителям соседнего региона, а особенно — близким погибших. При необходимости мы готовы оказать любую помощь белгородцам.

отметил Александр Гусев

Вместе с тем губернатор обратился к воронежцам с просьбой воздержаться от запуска петард и фейерверков в новогодние праздники. При этом уточнил, что оперативная ситуация в регионе находится под контролем.

Напомним, ранее решением оперативного штаба области запретили использование пиротехнических изделий в новогодние праздники. Нельзя будет запускать салюты, петарды и фейерверки в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающей к ним территории.