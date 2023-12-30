Губернатор призвал воронежцев отказаться от фейерверков после ракетной атаки на Белгород

Воронежский губернатор Александр Гусев назвал трагедией ракетный обстрел центра Белгорода днем 30 декабря, в результате которого пострадали и погибли люди. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
— От себя лично и от правительства Воронежской области выражаю слова соболезнования и поддержки всем жителям соседнего региона, а особенно — близким погибших. При необходимости мы готовы оказать любую помощь белгородцам.
Вместе с тем губернатор обратился к воронежцам с просьбой воздержаться от запуска петард и фейерверков в новогодние праздники. При этом уточнил, что оперативная ситуация в регионе находится под контролем.
Напомним, ранее решением оперативного штаба области запретили использование пиротехнических изделий в новогодние праздники. Нельзя будет запускать салюты, петарды и фейерверки в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающей к ним территории.