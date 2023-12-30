Губернатор Самарской области выразил соболезнования жителям Белгорода

Губернатор Самарской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. В субботу, 30 декабря, атака со стороны Украины пришлась на центр города. От удара пострадали более 100 человек, в том числе и дети.
— От имени жителей Самарской области выражаю искренние соболезнования и слова поддержки жителям города Белгорода в связи с жестокой атакой нацистского киевского режима, жертвами которой стали мирные граждане, — сказал глава Самарской области.
Больший удар пришелся на центральную площадь Белгорода, в результате которого пострадало множество домов. В некоторых из них повыбивало окна. Также сообщается, что в городе вспыхнуло несколько автомобилей.
Глава самарского региона направил телеграмму на имя губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова со словами соболезнований. По словам Дмитрия Азарова, жители Самарской области глубоко скорбят о погибших. Регион готов оперативно подключиться к оказанию помощи тем, кто пострадал в результате этой трагедии.