Подростка, пропавшего в Верхней Синячихе, нашли мертвым

В Верхней Синячихе обнаружили тело 14-летнего подростка, который пропал вечером 29 декабря. Об этом сообщили в отряде «Прорыв». В поисках мальчика принимали участие полицейские и волонтеры.
— Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении отряда.
Ранее в полиции сообщили, что ученик седьмого класса перестал выходить на связь после ссоры с девушкой. Родители мальчика обратились в полицию днем 30 декабря. Ранее подросток из дома не убегал, на учете в ПДН не состоял.