Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ

На имеющих в распоряжении РИА Новости кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале РИА Новости, отчетливо видно, как российские военные штурмуют украинский опорный пункт. Как только двое российских бойцов заходят в окоп, с другой его стороны в сторону тыловых позиций начинают убегать пятеро солдат ВСУ. Но после того как бегущие добрались до своего окопа, засевший там украинский заградотряд начал стрелять по своим товарищам, после чего забросал их гранатами. Один из отступивших солдат ВСУ пытался убежать еще дальше в тыл, но боевики из заградотряда заметили его и начали стрелять в спину.