В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море

«Сегодня примерно в 20:30 по времени Саны контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что в него попала ракета, когда он шел в южной части Красного моря», — говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).
Упомянутое судно под сингапурским флагом, указывает CENTCOM, запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon.
По данным CENTCOM, в результате попадания ракеты в судно никто не пострадал, оно сохранило плавучесть. Информации о размере ущерба не приводится.
По подсчетам командования, атака стала 23-й с 19 ноября.
После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.