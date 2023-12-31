Во Владивостоке под Новый год пропал ребенок

В Приморье пропала девочка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ПСО «ПримПоиск».
11-летняя Эвелина Кириченко из Владивостока ушли из дома по адресу Липовая, 2, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Рост девочки 168 см, телосложение среднее, волосы русые длиною до плеч. Была одета в черный кожаный пуховик, черные брюки, белые кроссовки, черную шапку.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, волонтеры просят позвонить по указанным телефонам:
8 914 721 22 32, 8 924 239 02 64— волонтеры.