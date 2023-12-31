Акимат Астаны обратился к жителям и гостям столицы

Утром 30 декабря столичный аэропорт перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями. Как уточнили позже в столичном аэропорту было запланировано выполнить всего 29 рейсов с 15:00 до 00:00 30 декабря. Однако из них 21 был задержан из-за плохой погоды в городе, а 8 рейсов были отложены.