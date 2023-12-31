ВСУ обстреляли Белгородскую область сто раз за сутки

В воскресенье губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 30 декабря. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по семи районам 100 снарядов, включая шесть взрывных устройства, сброшенных с дронов.
В субботу Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Гладков не привел в статистике данных о количестве снарядов, выпущенных по городу. По его информации, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.
«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлевка, Красный Хутор и Наумовка с БПЛА сброшено по два взрывных устройства», — написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе по окраине села Цаповка выпущено 12 минометных снарядов и по окраине села Богун-Городок зафиксировано 6 гранатометных выстрелов. В Валуйском горокруге по поселку Уразово выпущено 9 снарядов из РСЗО «Град», различные разрушения получили 6 частных домовладений, 11 хозпостроек и ФОК.
По словам губернатора, в Волоконовском районе 6 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по селу Пороз выпущено 3 минометных снаряда, по окраине села Дроновка — 4 минометных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.
«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Красное — установлено 18 минометных снарядов. Один из снарядов попал на территорию неработающего сельхозпредприятия. Произошло возгорание, которое было потушено оперативными службами. Пострадавших и разрушений в частном секторе нет. По селу Середа выпущено 9 минометных снарядов, по хутору Мухин — 8, по селу Белянка — 3 минометных снаряда», — подчеркнул Гладков.
Глава региона уточнил, что в Краснояружском районе на территории между селами Графовка и Демидовка зафиксировано 3 прилета.
В Минобороны РФ сообщали, что накануне средствами ПВО были перехвачены ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.