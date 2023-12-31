Близ Пхукета разбился катер с россиянами

Таиланд — одно из наиболее популярных у россиян зарубежных направлений. По данным Минтуризма страны, только за первые полгода 2023-го ее посетили почти 800 тыс. граждан России. При этом за весь 2022-й в Таиланд съездили 435 тыс. россиян, следует из данных Ассоциации туроператоров России.