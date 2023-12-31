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В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Киев
Источник: Reuters

Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в регионах в разное время — в ряде областей она прозвучала в 19.20 мск, в некоторых — ранее.

Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины дважды, спустя некоторое время ее отменяли. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград).

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.