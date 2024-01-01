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В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП

САМАРА, 1 янв — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в городе Чапаевске в Самарской области, сообщил источник в силовых структурах.
Источник: © РИА Новости

В региональной прокуратуре отметили, что в воскресенье примерно в 21.50 мск на Академической улице в Чапаевске столкнулись автомобили Hyundai и Lada Kalina. Прокуратура Чапаевска проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

«Трое погибли: двое — из автомобиля Lada Kalina, один человек — из Hyundai», — сообщил собеседник агентства, отметив, что детей среди погибших нет.