В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП

В региональной прокуратуре отметили, что в воскресенье примерно в 21.50 мск на Академической улице в Чапаевске столкнулись автомобили Hyundai и Lada Kalina. Прокуратура Чапаевска проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.