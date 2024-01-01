Четверо петербуржцев пострадали от пиротехники. Одному фейерверк залетел в капюшон

Так, в четвертом часу в НИИ Джанелидзе привезли 20-летнюю девушку. После полуночи она вышла к подъезду своего дома на Северном проспекте, где у нее в руке взорвалась петарда. Потерпевшая получила ранения левой кисти и ожоги. На Светлановском проспекте петарда точно так же взорвалась в руке у 17-летнего юноши.