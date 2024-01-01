Четверо петербуржцев пострадали от пиротехники. Одному фейерверк залетел в капюшон

В новогоднюю ночь сразу четверо жителей Петербурга обратились за помощью после неудачного использования пиротехники. Об этом «Фонтанке» стало известно в понедельник, 1 января.
Так, в четвертом часу в НИИ Джанелидзе привезли 20-летнюю девушку. После полуночи она вышла к подъезду своего дома на Северном проспекте, где у нее в руке взорвалась петарда. Потерпевшая получила ранения левой кисти и ожоги. На Светлановском проспекте петарда точно так же взорвалась в руке у 17-летнего юноши.
В Ленсоветовском пиротехника сдетонировала под елкой рядом с 12-летней девочкой. В итоге школьница получила термический ожог подбородка, груди и кистей. Госпитализация ребенку не потребовалась.
В третьем часу на пустыре улицы Димитрова 37-летний петербуржец установил фейерверк. Что-то пошло не так, потому что один из зарядов залетел в капюшон куртки мужчины, где взорвался. Потерпевший получил резаные раны лица.