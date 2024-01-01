Погромом кафе закончилась массовая драка талдыкорганцев в предновогоднюю ночь

В паблике kris.p.shym опубликовано видео, на котором видно как посетители кафе дерутся между собой, при этом в конфликт вовлечено более десяти человек, которые кроме всего прочего прыгали по столам и били посуду. Сообщается, что видео снято в Талдыкоргане.