Погромом кафе закончилась массовая драка талдыкорганцев в предновогоднюю ночь

В паблике kris.p.shym опубликовано видео, на котором видно как посетители кафе дерутся между собой, при этом в конфликт вовлечено более десяти человек, которые кроме всего прочего прыгали по столам и били посуду. Сообщается, что видео снято в Талдыкоргане.
Пресс-служба ДП Жетысуской области прокомментировала ситуацию изданию КазТАГ.
«Факт зарегистрирован 29 декабря в Талдыкоргане. Прибывший на место происшествия наряд полиции доставил участников конфликта в городское управление. Пострадавших нет. Администрация заведения, как и участники, отказались от претензий друг к другу», — прокомментировали инцидент в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.
Полицейские дополнили, что расследование по указанному факту проводится по статье УК РК «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в Актау, баталия развернулась на улице у входа в развлекательное заведение. Несколько мужчин сильно дрались, в ход пошли булыжники. Отряд бойцов быстрого реагирования не смог их разнять, только лишь прибывшая на место происшествия утихомирила и задержала их до выяснения всех обстоятельств дела.