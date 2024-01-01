В Японии объявлена угроза цунами

Сразу несколько сильных землетрясений зафиксировано на японском острове Хонсю. Магнитуда самого разрушительного из них составила 7,6 балла. Подземные толчки были ощутимы даже в Токио. В результате землетрясений две пожилые жительницы Фукуи попали в больницу. Угроза цунами была объявлена для всего западного побережья Японии.