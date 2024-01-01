В Японии объявлена угроза цунами

Сразу несколько сильных землетрясений зафиксировано на японском острове Хонсю. Магнитуда самого разрушительного из них составила 7,6 балла. Подземные толчки были ощутимы даже в Токио. В результате землетрясений две пожилые жительницы Фукуи попали в больницу. Угроза цунами была объявлена для всего западного побережья Японии.
Жителей центральной части страны призвали немедленно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий. Ожидается, что сейсмическая активность на этой территории продолжится: уже в третий раз сработала система оповещения о мощных подземных толчках.