Четыре дополнительных поезда отправляют в помощь застрявшим после бурана в Казахстане

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. Дополнительные пригородные поезда по направлениям Кокшетау, Курорт Боровое, Атбасар, Павлодар отправляются в путь сегодня в связи с возможным введением ограничений движения автотранспорта из-за непогоды, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».
Сегодня помимо обычных поездов вне расписания отправились в рейс поезда.
- электропоезд № 6803/6804 Астана — Атбасар. Для пассажиров будет предоставлено 274 посадочных мест. В обратном направлении поезд отправится в тот же день из Атбасара в 14.40 часов.
- электропоезд № 6805/6806 Астана — Боровое — Кокшетау (376 посадочных мест) отправляется в 17:00 часов. В обратном направлении поезд отправится из Кокшетау в 22.35 часов.
- электропоезд № 7509 Павлодар — Астана (376 посадочных мест) отправляется в 11.57 часов, он прибудет в Астану в 14.49 часов.
- до станции Курорт Боровое продлят движение электропоезда № 7553/7556 Караганды — Астана (наименование № 6811/6812 «Астана — Курорт Боровое»). Он отправится из Астаны в 10:10 часов. Для пассажиров будет предоставлено 276 посадочных мест. В обратном направлении поезд отправится из Борового в 14.48 часов.
С 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года за счет дополнительных поездов и прицепных вагонов организовано 20 тысяч дополнительных мест. Всего за последние 2 дня дополнительно было перевезено более 4 тысяч пассажиров.
«Учитывая возможное резкое увеличение пассажиропотока на вокзалах и поездах, АО “Пассажирские перевозки” рекомендует планировать поездки с учетом погодных условий и просит отнестись с пониманием к мерам, направленным на обеспечение безопасности», — указывается в сообщении компании.
Билеты на дополнительные поезда можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах.
Узнать новости о графике движения поездов в компании рекомендуют по телефону 1433, с помощью Telegram бота, а также официальном аккаунте АО «Пассажирские перевозки» в соцсетях.