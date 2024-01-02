Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

1 января в Японии произошла серия землетрясений, магнитуда самого сильного достигала 7,6. Из-за этого для всего западного побережья была объявлена угроза цунами, ее отменили сегодня, 2 января. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года. В общей сложности с понедельника в стране было зафиксировано более 150 подземных толчков.