Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

В результате серии землетрясений в Японии погибли 30 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на властей префектуры Исикава. По данным экстренных служб, как минимум 50 человек получили травмы различной степени тяжести.
Токио
Источник: Reuters

Исикава оказалась в эпицентре землетрясений. В результате произошел пожар в более 200 домах, свыше 100 жилых построек обрушились. Под завалами 17 рухнувших домов остаются люди. Для помочи в ликвидации ЧП в регион отправили подразделения сил самообороны Японии.

По всей стране более 32 тыс. домов остались без электричества, в десятках городов и поселков возникли проблемы с доступом к водопроводной воде. В одном из региональных аэропортов из-за разрушения дорог оказались заблокированы около 500 человек, ведется их эвакуация.

В ночь на 2 января национальное метеорологическое управлении Японии отменило угрозу цунами для всего западного побережья. Угроза цунами действовала почти 20 часов и была объявлена в Японии впервые с 2011 года.

1 января в Японии произошла серия землетрясений, магнитуда самого сильного достигала 7,6. Из-за этого для всего западного побережья была объявлена угроза цунами, ее отменили сегодня, 2 января. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года. В общей сложности с понедельника в стране было зафиксировано более 150 подземных толчков.

Лаура Кеффер