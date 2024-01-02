Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

Исикава оказалась в эпицентре землетрясений. В результате произошел пожар в более 200 домах, свыше 100 жилых построек обрушились. Под завалами 17 рухнувших домов остаются люди. Для помочи в ликвидации ЧП в регион отправили подразделения сил самообороны Японии.
По всей стране более 32 тыс. домов остались без электричества, в десятках городов и поселков возникли проблемы с доступом к водопроводной воде. В одном из региональных аэропортов из-за разрушения дорог оказались заблокированы около 500 человек, ведется их эвакуация.
В ночь на 2 января национальное метеорологическое управлении Японии отменило угрозу цунами для всего западного побережья. Угроза цунами действовала почти 20 часов и была объявлена в Японии впервые с 2011 года.
1 января в Японии произошла серия землетрясений, магнитуда самого сильного достигала 7,6. Из-за этого для всего западного побережья была объявлена угроза цунами, ее отменили сегодня, 2 января. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года. В общей сложности с понедельника в стране было зафиксировано более 150 подземных толчков.
Лаура Кеффер