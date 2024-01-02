Какие дороги закрыты в Казахстане 2 января

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. Движение для транспорта ограничили на трех участках автотрасс республиканского значения в двух областях, сообщили в «КазАвтоЖоле».
Введено ограничение движения транспорта на участках автодорог в 2 областях.
Жетысуская область.
- Ушарал — Достык на 84−184 километрах от станции Коктума до станции Достык.
Карагандинская область.
- Екатеринбург — Алматы на 1505−1610 километрах от села Новостройка до поселка Аксу-Аюлы.
- Екатеринбург — Алматы, Северо-Восточный обход, на протяжении всех 16 километров от Пришахтинска до села Новостройка.
На автодорогах республиканского значения задействовано 392 единиц техники и 599 человек, отметили в компании.