Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Какие дороги закрыты в Казахстане 2 января

Ограничения ввели для всех видов автотранспорта из-за непогоды в Казахстане.
Сейчас в Ричмонде: +4° 8 м/с 70% 761 мм рт. ст. +3°
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. Движение для транспорта ограничили на трех участках автотрасс республиканского значения в двух областях, сообщили в «КазАвтоЖоле».

Введено ограничение движения транспорта на участках автодорог в 2 областях.

Жетысуская область.

  • Ушарал — Достык на 84−184 километрах от станции Коктума до станции Достык.

Карагандинская область.

  • Екатеринбург — Алматы на 1505−1610 километрах от села Новостройка до поселка Аксу-Аюлы.
  • Екатеринбург — Алматы, Северо-Восточный обход, на протяжении всех 16 километров от Пришахтинска до села Новостройка.

На автодорогах республиканского значения задействовано 392 единиц техники и 599 человек, отметили в компании.