В ходе СВО погиб 37-летний военнослужащий Максим Долдин из Пермского края

«Администрация Кудымкарского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Долдина Максима Александровича. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Наш земляк — патриот, он честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности», — говорится в сообщении администрации Кудымкарского округа.