В ходе СВО погиб 37-летний военнослужащий Максим Долдин из Пермского края

Военнослужащий Максим Долдин из Пермского края погиб в ходе СВО в возрасте 37 лет.
Об этом сообщает администрация Кудымкарского округа. Максим Долдин родился и жил в Кудымкаре. Он погиб при выполнении боевых задач 2 декабря 2023 года. Официально смерть военнослужащего подтвердили в администрации округа 2 января 2024 года.
«Администрация Кудымкарского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Долдина Максима Александровича. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Наш земляк — патриот, он честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности», — говорится в сообщении администрации Кудымкарского округа.
Уточняется, что дата, место и время прощания с военнослужащим Максимом Долдиным будут объявлены позже.