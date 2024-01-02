В Красноярском крае телевизор насмерть придавил 2-летнюю девочку

По данным региональной прокуратуры, днем 1 января в Лесосибирске 22-летняя девушка вместе с 2-летней дочерью была в съемном доме. Мама с девочкой играла в игрушки в зале, где на шатающейся тумбе стоял телевизор. Во время игры девушка пошла на кухню за соком для ребенка. В момент своего отсутствия она услышала грохот и сразу же побежала в зал, где увидела на полу телевизор, а рядом тумбу, под которой находится ее дочь без признаков жизни.