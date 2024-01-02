В Красноярском крае телевизор насмерть придавил 2-летнюю девочку

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности» по факту гибели 2-летней девочки.
По данным региональной прокуратуры, днем 1 января в Лесосибирске 22-летняя девушка вместе с 2-летней дочерью была в съемном доме. Мама с девочкой играла в игрушки в зале, где на шатающейся тумбе стоял телевизор. Во время игры девушка пошла на кухню за соком для ребенка. В момент своего отсутствия она услышала грохот и сразу же побежала в зал, где увидела на полу телевизор, а рядом тумбу, под которой находится ее дочь без признаков жизни.
Девушка сразу же вызвала врачей, которые констатировали смерть ребенка. Врачи обнаружили у нее повреждения в центре лба и в области нижней губы.
Мать погибшей девочки рассказала, что 30 декабря владелец дома привез им телевизор. Тогда девушка вместе с сожителем установила его тумбу, которая шаталась под весом телевизора. Молодые родители положили под ножки газету, и тогда тумба стала более устойчивой. Уточняется, что малышка ранее подходила к тумбе и даже качала на ней.
Отметим, что семья погибшей девочки на профилактическом учете не состоит.
Добавим, что прокуратура проводит проверку произошедшего.