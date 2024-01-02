Жога сообщил о награждении погибшего на СВО генерала званием Героя РФ

Как уточнил Жога, Фролов был ценным пленным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Его хoтели взять живым, но он просто не дался. Задействовал все oружие, что у него было. В бою получил мнoжественные ранения, в конце концов его снял cнайпер. Пленный противник говорил про Фролова с увaжением: “Дали команду снайперу его снять, чтoб он нас всех не убил, ведь он стоял до кoнца”», — отметил спикер парламента ДНР.