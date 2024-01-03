Тигр напугал жителей села Чугуевка и, возможно, утащил собаку

Новый контакт людей и полосатого хищника произошёл в Приморье. На этот раз тигр был замечен на окраине села Чугуевки. Одна из местных жительниц сообщила, что у неё пропала собака. На место выехали специалисты центра «Амурский тигр» и представители охотнадзора.
Как сообщили в соцсетях люди, заснявшие зверя на видео, тигр находился возле дома по адресу Лесная, 170. «Сидит прям возле калитки», — написали очевидцы. Утром, 3 января, одна из жительниц населённого пункта выложила в соцсети фото со следами хищника на снегу и со слезами в голосе поведала о том, что у неё пропала собака. Произошло это на улице Второй Набережной.
Специалисты центра «Амурский тигр» выдвинули предположение, что тигр, вероятно, пришел к селу по одному из ключей.
Накануне руководство Чугуевского муниципального округа сообщило о визите хищника в министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. В Чугуевку приедет группа по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными. Специалисты должны проконтролировать, что зверь вернулся в лес. В противном случае будет принято решение о его отлове.