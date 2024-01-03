Тигр напугал жителей села Чугуевка и, возможно, утащил собаку

Как сообщили в соцсетях люди, заснявшие зверя на видео, тигр находился возле дома по адресу Лесная, 170. «Сидит прям возле калитки», — написали очевидцы. Утром, 3 января, одна из жительниц населённого пункта выложила в соцсети фото со следами хищника на снегу и со слезами в голосе поведала о том, что у неё пропала собака. Произошло это на улице Второй Набережной.