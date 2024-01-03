В Алматы мужчина зарезал собаку из-за конфликта с ее хозяином

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS.
«Некоторые источники сообщают, что в Алматы неизвестный мужчина напал ножом на другого жителя и, догоняя его, зарезал собаку. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Очевидцы утверждают, что это не в первый раз», — говорится в подписи к публикации.
Корреспондент NUR.KZ связался с матерью мужчины, чья собака погибла. Она рассказала свою версию произошедшего.
Инцидент произошел днем в одном из дворов Алмалинского района, рассказывает Елена. Ее сын Денис в этот день гулял с собакой по кличке Бобби.
«Рядом с магазином сидел мужчина. Он попросил закурить, Денис ему отказал… Видимо, послал его. Но я не думаю, что это повод набрасываться на него с ножом. Начал оскорблять нецензурно его, его жену, его маму. Я не знаю, наверное, Денис в ответ что-то резкое крикнул», — рассказывает Елена.
После, по словам женщины, мужчина вытащил нож и с ним бежал за хозяином собаки.
«В тот момент, когда он занес нож, чтобы ударить Дениса, собака подпрыгнула и защитила его своим телом… Потом Денис пытался камень кинуть в обидчика. Мне показали видео, где мужчина пытался еще несколько раз наброситься, и он отбивался камнями», — говорит Елена.
По словам женщины, собаку ее сын на мужчину не натравливал. А сам питбуль был с ошейником и в наморднике, который, по словам Елены, с собаки сняли уже после ранения. Бобби погиб через пять минут, не дождавшись приезда ветеринаров. Случившееся Елена лично не видела, рассказывает со слов сына.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы.
В ведомстве сообщили, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РК «Жестокое обращение с животными».
"Подозреваемый — гражданин Б. 1987 года рождения — задержан.
В свою очередь, он сообщил, что вследствие словесного конфликта, возникшего между ним и хозяином собаки, последний снял намордник с животного и натравил на него.
Подозреваемый уточнил, что вынужден был обороняться", — рассказали полицейские.
При этом подчеркивается, что объективные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования.
Добавим, что согласно статье 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до 120 МРП (443 040 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.
Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
- в отношении двух и более животных;
- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в присутствии малолетних;
- публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, —
наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.