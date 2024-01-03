Четыре человека погибли в страшном ДТП в ВКО

В конце декабря стало известно о трагедии, случившейся в Иргизском районе Актюбинской области. Пятеро школьников и их учитель ехали на районный этап республиканской олимпиады, который проходил в Иргизе. В какой-то момент водитель Toyota Alphard выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара минивэн перевернулся, на месте погибли двое одиннадцатиклассников и их педагог. Еще троих детей доставили в районную больницу. Полиция возбудила по факту смертельной аварии два уголовных дела.