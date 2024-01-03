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В Джизаке автомобиль Gentra врезался в трансформатор: местное население осталось без электричества

В электроснабжающей компании прокомментировали данный инцидент.
В Джизаке автомобиль Gentra врезался в трансформатор: местное население осталось без электричества
Источник: t.me/hetmuloqot

В соцсетях распространилась информация о том, что в результате столкновения Gentra с трансформатором, установленного в Шараф-Рашидовском районе, произошло отключение от электроснабжения.

По данным АО «Региональные электрические сети», автомобиль врезался в трансформатор, установленный в махалле «Согдиана» Шараф-Рашидовского района, из-за чего произошло отключение электричества от сети. В результате инцидента водитель не пострадал.

На место происшествия прибыли ответственные лица Шараф-Рашидовского районного электроснабжающего предприятия, привезен запасной трансформатор и проводятся работы по замене оборудования и восстановлению электроснабжения.

Правоохранительные органы ведут расследование.