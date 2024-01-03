Осужденный за взятку экс-глава полиции Екатеринбурга погиб на СВО

— Игорь Трифонов был переведён в колонии в Нижегородской области, чтобы быть поближе к семье. На СВО он отправился осенью 2023 года, — рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Ольга Кезик. По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге бывший начальник городского управления внутренних дел Игорь Трифонов получил от бывшего заместителя председателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку — 7,5 миллионов рублей. Деньги он получил через посредников.