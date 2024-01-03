Осужденный за взятку экс-глава полиции Екатеринбурга погиб на СВО

В зоне специальной военной операции погиб экс-глава полиции Екатеринбурга — Игорь Трифонов. Точная дата его смерти неизвестна. Предварительно, он скончался в конце 2023 года. Семья Трифонова в настоящее время живет в Нижнем Новгороде. Несмотря на это родные намерены дальше судиться, чтобы добиться отмены или оправдательного приговора. Заседание пройдет 10 января.
— Игорь Трифонов был переведён в колонии в Нижегородской области, чтобы быть поближе к семье. На СВО он отправился осенью 2023 года, — рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Ольга Кезик. По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге бывший начальник городского управления внутренних дел Игорь Трифонов получил от бывшего заместителя председателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку — 7,5 миллионов рублей. Деньги он получил через посредников.
Напомним, что Игорь Трифонов был обвиняемым по особо тяжкой статье. Гособвинитель просил признать Трифонова виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). А также приговорить к 9,5 годам колонии.