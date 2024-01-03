Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации

«Простились сегодня с нашим защитником Вячеславом Мастеровым. По воле сердца он принял решение защищать Родину. Геройски погиб, выполняя свой воинский долг в ДНР», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Вячеславу было 30 лет. Родился он в Белогорске. В Керчи учился в техникуме судостроения на мастера столярного искусства. Работал на городских объектах строительства, и в одном из охранных предприятий.
«Вячеслав Александрович навсегда останется в памяти родных и близких добрым и отзывчивым человеком. Его мужество и подвиг мы сохраним в наших сердцах», — заявил Брусаков.
Днем раньше в последний путь проводили гвардии рядового Евгения Левенца в Севастополе. Ему было 54 года. Летом он заключил контракт с Минобороны РФ. Погиб в Херсонской области, спасая из-под обстрела товарищей.