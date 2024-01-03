Мощному пожару на городском рынке в Кингисеппе присвоили номер 1-БИС

Новогодние праздники не обошлись без мощных пожаров. Так, днем 3 января на территории городского рынка в Кингисеппе вспыхнул мощный пожар. Там огонь полностью охватил пристройку, площадь которой составила 60 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные присвоили возгоранию дополнительный номер 1-БИС. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса.
— В час дня поступило сообщение о возгорании на улице Воровского. На месте происшествия работает дежурная смена 124 пожарной части Леноблпожспас. Подан дополнительный ранг, — уточнили в пресс-службе региональной спасательной организации.
Специалисты уточнили, что информация предварительная. На момент публикации о пострадавших не сообщалось. Тем временем местные жители, из чьих окон виден городской рынок, активно постят кадры с места происшествия в социальные сети и сетуют на «вновь загоревшиеся» павильоны.