5 января пройдут похороны погибшего на СВО гранатометчика из Туапсе

В Туапсе 5 января пройдут похороны погибшего на СВО гранатометчика Алексея Горского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Рядовой Алексей Горский служил гранатометчиком мотострелкового взвода мотострелковой роты. Он погиб 17 декабря 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации, в результате работы вражеского БПЛА.
Алексей Викторович — уроженец Туапсе, он учился во второй, четвертой школах и ПУ-9. С самого детства он очень любил читать — много лет оставался Почетным читателем детской библиотеки на Приморье, которую посещал с первых дней ее открытия.
Похороны Алексея Горского с воинскими почестями пройдут 5 января. Церемония прощания состоится в этот же день в храме Святителя Алексия на ул. Полетаева с 11:00 до 12:00.
«Отважный и смелый воин, любящий отец, настоящий Защитник… — город воинской славы Туапсе, жители всегда будут помнить своего Героя», — выразили соболезнования родным Алексея Горского власти Туапсе.