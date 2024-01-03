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Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. В столкновении ГАЗели и двух иномарок под Белогорском пострадали три человека. Об этом сообщили в МЧС Крыма.

Авария произошла 2 января на трассе Нижнегорск — Белогорск.

«По прибытии спасатели выяснили, что произошло ДТП с участием трех автомобилей — ГАЗель, Geely и BMW. Сотрудники “Кпым-Спаса” провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, а также транспортировали пострадавших в машину скорой помощи», — сказано в сообщении.

На данный момент специалисты устанавливают причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Гурзуфе нетрезвый водитель выехал на пешеходную часть набережной и сбил человека.