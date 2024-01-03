Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека

«По прибытии спасатели выяснили, что произошло ДТП с участием трех автомобилей — ГАЗель, Geely и BMW. Сотрудники “Кпым-Спаса” провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, а также транспортировали пострадавших в машину скорой помощи», — сказано в сообщении.