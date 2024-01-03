Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Депутат Госдумы Валуев отреагировал на скандал с детьми-мигрантами в Нижнем Тагиле

Двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев считает, что закон на территории РФ должен быть един для всех. Так он прокомментировал избиение школьников двумя пятиклассниками — предположительно, детьми мигрантов.

«И вновь диаспоры-мигранты и бессилие, бессилие. Это про закон, который вроде бы для всех», — кратко написал Валуев в своем telegram-канале.

ЧП произошло 29 декабря возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. Пятиклассники Рашад и Камал ударили по лицу мальчика, а девочку запинали ногами, после чего она попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Делом занимается прокуратура и следственный комитет. Предположительного отца парней и директора школы, где учились дети, после конфликта начали травить в соцсетях.