Депутат Госдумы Валуев отреагировал на скандал с детьми-мигрантами в Нижнем Тагиле

ЧП произошло 29 декабря возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. Пятиклассники Рашад и Камал ударили по лицу мальчика, а девочку запинали ногами, после чего она попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Делом занимается прокуратура и следственный комитет. Предположительного отца парней и директора школы, где учились дети, после конфликта начали травить в соцсетях.