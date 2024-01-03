В ДТП на трассе в Татарстане погибла 6-летняя девочка

На дороге столкнулись Toyota Corolla и Toyota Camry. По данным ГИБДД, водитель последней выехал на встречную полосу, где и столкнулся со второй машиной.
Помощь медиков понадобилась двум пассажирам автомобиля Toyota Camry, в салоне которого находился и 6-летний ребенок. Также пострадал водитель Toyota Corolla.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
27 декабря в Мордовии произошла серьезная авария с участием кареты скорой помощи на трассе в Краснослободском районе. В результате аварии пострадали три человека. Их доставили в Краснослободскую ЦРБ.