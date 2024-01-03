В ДТП на трассе в Татарстане погибла 6-летняя девочка

Смертельная авария произошла в среду, 3 января, в 16.30 на 53-м км трассы Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана. В результате столкновения двух машин погибла 6-летняя девочка, еще три человека получили травмы.