Двойное убийство 17-летних в массовой драке в Актобе: Известны подробности произошедшего

По предварительным данным, конфликт сначала разгорелся в соцсетях, а потом подростки решили встретиться лично.
В полиции сообщили, что в массовой драке участвовали 10 человек. Четверых с множественными ножевыми ранениями доставили в многопрофильную больницу. Двое из них поступили в состоянии клинической смерти, спасти их не смогли. Обоим было по 17 лет.
«В послеоперационном периоде крайне тяжелый. К сожалению, умер в отделении реанимации через два с половиной часа с момента поступления. Второй пациент — тоже молодой человек 2006 года рождения. Множественные колото-резаные ранения обоих бедер с повреждением магистральных сосудов. В экстренном порядке был поднят в операционную. Но в операционной после поднятия была зафиксирована остановка сердечной деятельности», — сообщил зав. отделением Актюбинской областной многопрофильной больницы Жазылбек Абдин.
Один из погибших был студентом Актюбинского индустриально-профессионального колледжа. Учился на третьем курсе спортивного факультета, активно занимался различными видами единоборств и не раз занимал призовые места. Педагоги не понимают, как один из лучших студентов мог оказаться участником массовой драки. Учителей, к слову, ночью тоже вызывали в отдел полиции.
«Мы ночью узнали о случившемся. Нас пригласили в участок и сообщили, что это наш студент. Он жил в поселке Кызылжар. Из полной семьи. Его родители тоже учителя. Сам он занимался спортом, был кандидатом в мастера. Очень активный, открытый молодой человек. Сами не можем отойти от шока», — рассказала зам. директора Актюбинского индустриально-профессионального колледжа Санимкул Жакупова.
А второй погибший учился в автомобильном колледже. Жизни и здоровью двух других пострадавших уже ничего не угрожает, уверяют врачи. Один еще в больнице, второго ночью отправили на амбулаторное лечение. Остальные шестеро участников драки задержаны и находятся в ИВС.
«2 января в сети Instagram* между несовершеннолетними произошел конфликт, в результате один из несовершеннолетних предложил встретиться на следующий день возле магазина для дальнейшего разбирательства. 2 января примерно в 23 часа в ходе групповой драки несовершеннолетние получили ножевые ранения», — сообщил помощник прокурора Актюбинской области Жандарбек Спан.
Дело расследуют по статье «Убийство». По данным полиции, задержанным от 18 до 20 лет. Некоторые из них только недавно вернулись из армии. Следователям предстоит выяснить, кто именно вооружился ножом. Но, по предварительным данным, холодное оружие применили двое из задержанных. Дело взял под контроль прокурор области.
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