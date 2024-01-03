Двойное убийство 17-летних в массовой драке в Актобе: Известны подробности произошедшего

«Мы ночью узнали о случившемся. Нас пригласили в участок и сообщили, что это наш студент. Он жил в поселке Кызылжар. Из полной семьи. Его родители тоже учителя. Сам он занимался спортом, был кандидатом в мастера. Очень активный, открытый молодой человек. Сами не можем отойти от шока», — рассказала зам. директора Актюбинского индустриально-профессионального колледжа Санимкул Жакупова.