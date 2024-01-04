Вышедшая на трассу Хабаровск — Владивосток тигрица умерла

Специалистам не удалось спасти жизнь тигрицы, которая вышла на трассу Хабаровск — Владивосток, сообщили в Telegram-канале Центра «Амурский тигр».
В сообщении говорится, что шансов у хищницы было немного, однако ветеринары до последнего боролись за её жизнь. Тигрице было около 3 лет, у неё не обнаружили переломов костей и внешних ранений, однако наблюдалось крайнее истощение. Кровь зверя отправили на анализы, также проведут вскрытие.
Специалисты Центра отметили, что хищник не может добывать пищу по одной из трёх основных причин: недостаток объектов питания, травма или болезнь. Эти причины могут накладываться друг на друга — например, больной зверь теряет бдительность, выходит на дорогу и получает травму.
В Центре сожалеют о гибели тигрицы и благодарят граждан, которые сообщили о ней. Это помогло избежать возможных ДТП и неприятных последствий от встречи людей с тигром.
«Именно благодаря неравнодушным людям тигр в России жив», — подытожили специалисты.