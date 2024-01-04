Вышедшая на трассу Хабаровск — Владивосток тигрица умерла

В сообщении говорится, что шансов у хищницы было немного, однако ветеринары до последнего боролись за её жизнь. Тигрице было около 3 лет, у неё не обнаружили переломов костей и внешних ранений, однако наблюдалось крайнее истощение. Кровь зверя отправили на анализы, также проведут вскрытие.