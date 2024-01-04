Разгромившую лифт в многоэтажке Астаны задержали полицейские

Как отметили в департаменте полиции города, по данному факту возбуждено административное производство по двум статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях: 434−2 ч.1 «загрязнение мест общего пользования» (штраф 5 МРП) и 434 ч.1 «мелкое хулиганство» (штраф 20 МРП или арест до 15 суток). Материал направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астана для принятия решения.