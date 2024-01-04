В Казахстане при ЧП с автобусом близ шахты погибли два человека

Ранее департамент по ЧС Павлодарской области сообщил, что ночью четвертого января на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство провалился автобус с четырьмя людьми — тремя спасателями и водителем.
«С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по их подъему на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются», — говорится в сообщении штаба.
По данным ДЧС, из шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет. В аварийно-спасательных работах задействованы 44 человека.