В смертельном ДТП в Ростовской области погибли два человека

Вечером 3 января, около 18.30, на 7 км (+ 300 метров) дороги «Усьман — Весёлый — Сальск» столкнулись Honda Civic и «ВАЗ 21150». Предварительно установлено, что за рулём иномарки была 28-летняя девушка, а отечественной машиной управлял 64-летний мужчина. Девушка выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.