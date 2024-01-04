В Калининграде задержан пьяный и «бесправный» водитель

Как выяснилось после пробития по базе данных, отмазка «дома забыл» тут не взлетает: «права» у 44-летнего калининградца отобрали ранее, лишив права управления транспортными средствами на полтора года. Ну, а поскольку срок еще не вышел, дознавателем ОМВД России по Центральному району Калининграда было возбуждено уголовное дело за управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию.