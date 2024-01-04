Спасатели пытаются откачать воду: в Калининграде идёт ко дну теплоход «Нева»

Согласно информации портала Sailman.pro, судно может взять на борт 20 пассажиров. На теплоходе оборудованы: каюты, банкетный зал, бар, танцпол, сауна-душ, три гальюна и камбуз. «Нева» предоставляется в аренду под школьные экскурсии, романтический ужин, деловые встречи, корпоративы и другие торжества. Аренда четырёхчасовой прогулки на теплоходе с банкетом обойдётся в 60 — 70 тыс. рублей.