Тело третьего погибшего при взрыве в кафе в Уральске нашли спасатели

Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы осложнены большим количеством обрушенных конструкции. Поврежденные свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям, идет полный разбор здания.
— Ранее силами ДЧС были обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции 6 человек, 5 из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. На месте задействованы силы ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи, всего 190 человек и свыше 50 единиц техники, — сообщили в ДЧС.
На месте происшествия оказывается психологическая помощь родным пострадавших и погибших. В оперативном штабе ДЧС ЗКО работает горячая линия по номеру
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, в Уральске произошел взрыв газовоздушной смеси, приведший к обрушению и возгоранию двухэтажного здания кафе.
Ранее обнаружены тела двоих погибших, личности которых устанавливаются.