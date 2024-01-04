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Тело третьего погибшего при взрыве в кафе в Уральске нашли спасатели

Тело третьего погибшего обнаружено и извлечено на месте взрыва в кафе в городе Уральске. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, передает ИА El.kz.
Здание кафе рухнуло из-за взрыва газа в Уральске
Источник: ДЧС ЗКО

Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы осложнены большим количеством обрушенных конструкции. Поврежденные свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям, идет полный разбор здания.

— Ранее силами ДЧС были обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции 6 человек, 5 из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. На месте задействованы силы ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи, всего 190 человек и свыше 50 единиц техники, — сообщили в ДЧС.

На месте происшествия оказывается психологическая помощь родным пострадавших и погибших. В оперативном штабе ДЧС ЗКО работает горячая линия по номеру 8 (7112) 55−40−88.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, в Уральске произошел взрыв газовоздушной смеси, приведший к обрушению и возгоранию двухэтажного здания кафе.

Ранее обнаружены тела двоих погибших, личности которых устанавливаются.