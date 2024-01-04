Тело третьего погибшего при взрыве в кафе в Уральске нашли спасатели

— Ранее силами ДЧС были обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции 6 человек, 5 из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. На месте задействованы силы ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи, всего 190 человек и свыше 50 единиц техники, — сообщили в ДЧС.