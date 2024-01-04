Из ресторана — сразу за руль. Поездка для нетрезвой автоледи закончилась трагедией

Вечером 29 декабря прошлого года супруги распивали спиртное в одном из ресторанов в городе Березе. После застолья женщина села за руль легкового авто, а ее муж занял пассажирское место.
Выехав за город и двигаясь по дороге «Столбцы — Ивацевичи — Кобрин», 27-летняя водитель допустила столкновение с груженой фурой. В результате ДТП водитель грузового авто, который стоял рядом со своей машиной, и 30-летний супруг подозреваемой скончались на месте. Сама она получила травмы головы.
В ходе медицинского освидетельствования в крови девушки зафиксировано не менее 1,3 промилле. Виновница ДТП воспитывает троих детей дошкольного возраста. В тот день малыши находились у бабушки. В отношении жительницы Березы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). С санкции прокурора фигурантка заключена под стражу.