Из ресторана — сразу за руль. Поездка для нетрезвой автоледи закончилась трагедией

В ходе медицинского освидетельствования в крови девушки зафиксировано не менее 1,3 промилле. Виновница ДТП воспитывает троих детей дошкольного возраста. В тот день малыши находились у бабушки. В отношении жительницы Березы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). С санкции прокурора фигурантка заключена под стражу.