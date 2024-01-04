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Из ресторана — сразу за руль. Поездка для нетрезвой автоледи закончилась трагедией

Молодая мама троих детей отмечала праздники в ресторане, а после решила в нетрезвом виде сесть за руль. Итог такого опрометчивого решения — смерть двух человек, в числе которых и муж автоледи. Подробности происшествия в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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Источник: РИА "Новости"

Вечером 29 декабря прошлого года супруги распивали спиртное в одном из ресторанов в городе Березе. После застолья женщина села за руль легкового авто, а ее муж занял пассажирское место.

Выехав за город и двигаясь по дороге «Столбцы — Ивацевичи — Кобрин», 27-летняя водитель допустила столкновение с груженой фурой. В результате ДТП водитель грузового авто, который стоял рядом со своей машиной, и 30-летний супруг подозреваемой скончались на месте. Сама она получила травмы головы.

В ходе медицинского освидетельствования в крови девушки зафиксировано не менее 1,3 промилле. Виновница ДТП воспитывает троих детей дошкольного возраста. В тот день малыши находились у бабушки. В отношении жительницы Березы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). С санкции прокурора фигурантка заключена под стражу.