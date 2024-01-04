В Севастополе осколок попал в дом — есть пострадавший

«На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», — сообщил Развожаев.