В Севастополе осколок попал в дом — есть пострадавший

«На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», — сообщил Развожаев.
Он еще раз призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя воздушной опасности, поскольку на город идет массированная атака.
«Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей», — акцентировал губернатор.