Из Кишинева в Стамбул американец хотел вывезти почти 40 тысяч долларов наличными

38 650 долларов наличными попытался вывезти 60-летний американец на авиарейсе из Кишинева в Стамбул.
Эквивалент 10 тысяч евро, неожиданно решила уточнить Таможенная служба, иностранцу вернули, а по остальной сумме проходит разбирательство.
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38 650 долларов наличными попытался вывезти 60-летний американец на авиарейсе из Кишинева в Стамбул.
Эквивалент 10 тысяч евро, неожиданно решила уточнить Таможенная служба, иностранцу вернули, а по остальной сумме проходит разбирательство.