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Из Кишинева в Стамбул американец хотел вывезти почти 40 тысяч долларов наличными

А точнее — 38 650 долларов попытался вывезти 60-летний гражданин США: эквивалент 10 тысяч евро ему провезти разрешили, но по остальной сумме — проводится разбирательство.

38 650 долларов наличными попытался вывезти 60-летний американец на авиарейсе из Кишинева в Стамбул.

Эквивалент 10 тысяч евро, неожиданно решила уточнить Таможенная служба, иностранцу вернули, а по остальной сумме проходит разбирательство.