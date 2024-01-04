Из Кишинева в Стамбул американец хотел вывезти почти 40 тысяч долларов наличными

А точнее — 38 650 долларов попытался вывезти 60-летний гражданин США: эквивалент 10 тысяч евро ему провезти разрешили, но по остальной сумме — проводится разбирательство.