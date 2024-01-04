Двое студентов погибли в арендованном гараже в Горках

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Двое студентов погибли в гараже в городе Горки, следователи выясняют обстоятельства трагедии, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
По данным ведомства, тела молодых людей (20 лет и 21 года) были обнаружены днем в четверг 4 января в арендованном гараже, который они сняли для покраски автомобиля.
«По предварительной информации, вечером накануне трагедии, погибшие отмечали успешную сдачу экзамена, а после решили прогуляться, но обратно в общежитие так и не вернулись», — сказали в СК.
Там также отметили, что на следующий день их друзья в связи с тем, что парни долго не выходят на связь, направились в гараж. Там выяснилось, что он не заперт, а в машине находятся их приятели без признаков жизни.
В СК рассказали, что местные жители сообщили: утром они слышали звук включенного двигателя, однако не придали этому особого значения.
Сейчас Горецким райотделом комитета по факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины гибели молодых людей.