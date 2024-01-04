Солдат-срочник умер в Жетысуской области после трех месяцев службы

«До этого он неоднократно обращался в медицинскую часть по болезни почек. 28 ноября он обращался к начальнику медслужбы части, чтобы ему сделали УЗИ. Только вот 6 декабря они поехали в город, ему сделали УЗИ и поставили двусторонний пиелонефрит. Его положили в санчасть в тот же день, но пролечили всего 3 дня».