Не птичий грипп: новую причину массовой гибели лебедей назвали в Актау

Как сообщил накануне руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев, причин массового падежа лебедей в регионе несколько, пишет mangystaumedia.
«Что касается гибели лебедей, то причин для этого несколько. Когда мы говорим о птичьем гриппе, как многие думают, это немного заблуждение. Потому что они являются лишь носителями этого вируса. А главная причина гибели-это слабость иммунитета и отсутствие питательных веществ». Бердибек Маркабаев.
Ранее в департаменте экологии Мангистауской области подтвердили гибель 227 лебедей, 30 из них, лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу Казахстана, нашли 21 декабря на озере Караколь.