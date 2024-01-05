Не птичий грипп: новую причину массовой гибели лебедей назвали в Актау

«Что касается гибели лебедей, то причин для этого несколько. Когда мы говорим о птичьем гриппе, как многие думают, это немного заблуждение. Потому что они являются лишь носителями этого вируса. А главная причина гибели-это слабость иммунитета и отсутствие питательных веществ». Бердибек Маркабаев.