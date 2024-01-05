40 дальнобойщиков из Беларуси застряли на трассе в Жетысу

В Павлодарской области семья казахстанского полицейского спасла иностранца-дальнобойщика. Водитель большегруза ехал из Новосибирска в Бишкек, по дороге у него замёрзло дизельное топливо и сломался стартер. В это время в области стояли 40-градусные морозы.