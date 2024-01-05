Разбойное нападение на граждан Сингапура совершено в Алматы

«Разбойное нападение на иностранцев раскрыла полиция Алматы. Граждане Сингапура налету подверглись в канун Нового года. Пятеро неизвестных ворвались в их арендованный дом и под угрозой пистолетов потребовали отдать им их сбережения», — говорится в сообщении в пятницу.
Как отмечается, добычей преступников стали свыше Т3 млн и $13 тыс.
«С целью раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Налетчики были задержаны. Это — пятеро жителей Алматинской области, 1999, 2001 и 2003 годов рождения. Основной организатор преступления, он же — наводчик — гражданин Т. ранее был судим за ограбление. К слову, он работал с потерпевшими и знал об их доходах. Оперативным путем удалось восстановить хронологию криминального события и весь подготовительный процесс. Не последнюю роль в этом сыграли системы видеонаблюдения. Вещественные доказательства, в том числе два игрушечных пистолета, изъяты», — сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП.
«Нас сильно напугали. Сотрудники полиции — молодцы. Так быстро поймали преступников. Хотелось бы выразить им от себя лично и от лица нашей страны огромную благодарность», — сказала одна из потерпевших — гражданка Сингапура.