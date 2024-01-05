Разбойное нападение на граждан Сингапура совершено в Алматы

«С целью раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Налетчики были задержаны. Это — пятеро жителей Алматинской области, 1999, 2001 и 2003 годов рождения. Основной организатор преступления, он же — наводчик — гражданин Т. ранее был судим за ограбление. К слову, он работал с потерпевшими и знал об их доходах. Оперативным путем удалось восстановить хронологию криминального события и весь подготовительный процесс. Не последнюю роль в этом сыграли системы видеонаблюдения. Вещественные доказательства, в том числе два игрушечных пистолета, изъяты», — сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.